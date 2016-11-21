Суркис полностью доверяет Реброву

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис признался, что полностью доверяет нынешнему главному тренеру команды Сергею Реброву.

«Я Реброва не снимал и предоставил ему полный карт-бланш работать с этой командой, а если не получится, то строить новую команду. Я ему по-прежнему доверяю и надеюсь, что мы еще долгие годы будем вместе работать. Я знаю Сережу, как человека ответственного и переживающего за результат. Мне это импонирует, что он большой профессионал. Он каждое поражение или же победу пропускает через себя. Я ему полностью доверяю. Да, может ему где-то не хватило опыта», – заявил Суркис.

После 15-ти туров «Динамо» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Украины, отставая от идущего первым «Шахтера» на восемь очков.