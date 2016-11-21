Давыдов планирует перебраться в «Челси» через четыре года

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал, что чувствует себя не комфортно, находясь между основным составом команды и «Спатаком-2», выступающем в ФНЛ. Именно эта неуверенность мешает 21-летнему футболисту показывать стабильно высокий уровень игры.

«В детстве фанател от Майкла Оуэна, хотя болею я за «Челси». Но Оуэн был очень крутой! Дело не в одном голе Аргентине, а вообще в его игре. Быстрый, резкий, наглый, забивной парень. Очень классно играл. Плюс у моего друга была майка Оуэна. Я ему очень завидовал… В детстве какое-то время родители не могли позволить себе купить мне футболку. Дорого слишком. Первая моя майка – Бартез. То есть скорее вратарский свитер, но без рукавов. Так что обводил я всех в майке голкипера.

В каком возрасте планирую играть за «Челси»? Оптимально было бы в 25 лет. Что для этого нужно сделать? Играть в футбол. Постоянно, регулярно. На уровне РФПЛ – это минимум. Пример Видича и Ивановича вдохновляет.

Сейчас я играю процентов на 40 своих возможностей, не больше. Для меня очень важно постоянно играть, быть в игровом тонусе. Тогда я могу показать свой футбол. А когда я играю через раз на третий, то мне становится тяжело найти себя. Восемь месяцев пропустил из-за травмы, вроде набрал форму, а потом эта «болтанка» – то в основе тренируешься, то в «Спартаке-2», то в РФПЛ играешь, то в ФНЛ.

Я в себе уверен. Да, Зе Луиш набрал неплохую форму, но… Очень жаль, что он получил травму и уже до конца года не сыграет. И если я играю за «Спартак-2» – значит мне чего-то не хватает. Но я считаю, что мой уровень – основной состав «Спартака». Я могу конкурировать и с Зе Луишем, и с Мельгарехо», – считает Давыдов.

В текущем сезоне Давыдов провел два матча в составе «Спартака» в Премьер-лиге, в которых не отметился результативными действиями.