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Давыдов планирует перебраться в «Челси» через четыре года

21 ноября 2016, 08:13
21

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал, что чувствует себя не комфортно, находясь между основным составом команды и «Спатаком-2», выступающем в ФНЛ. Именно эта неуверенность мешает 21-летнему футболисту показывать стабильно высокий уровень игры.

«В детстве фанател от Майкла Оуэна, хотя болею я за «Челси». Но Оуэн был очень крутой! Дело не в одном голе Аргентине, а вообще в его игре. Быстрый, резкий, наглый, забивной парень. Очень классно играл. Плюс у моего друга была майка Оуэна. Я ему очень завидовал… В детстве какое-то время родители не могли позволить себе купить мне футболку. Дорого слишком. Первая моя майка – Бартез. То есть скорее вратарский свитер, но без рукавов. Так что обводил я всех в майке голкипера.

В каком возрасте планирую играть за «Челси»? Оптимально было бы в 25 лет. Что для этого нужно сделать? Играть в футбол. Постоянно, регулярно. На уровне РФПЛ – это минимум. Пример Видича и Ивановича вдохновляет.

Сейчас я играю процентов на 40 своих возможностей, не больше. Для меня очень важно постоянно играть, быть в игровом тонусе. Тогда я могу показать свой футбол. А когда я играю через раз на третий, то мне становится тяжело найти себя. Восемь месяцев пропустил из-за травмы, вроде набрал форму, а потом эта «болтанка» – то в основе тренируешься, то в «Спартаке-2», то в РФПЛ играешь, то в ФНЛ.

Я в себе уверен. Да, Зе Луиш набрал неплохую форму, но… Очень жаль, что он получил травму и уже до конца года не сыграет. И если я играю за «Спартак-2» – значит мне чего-то не хватает. Но я считаю, что мой уровень – основной состав «Спартака». Я могу конкурировать и с Зе Луишем, и с Мельгарехо», – считает Давыдов.

В текущем сезоне Давыдов провел два матча в составе «Спартака» в Премьер-лиге, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Челси Спартак-2 Давыдов Денис Зе Луиш Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (21)
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СОКОЛ САРАТОВ
1479705662
А РОМАН АРКАДЬЕВИЧ ВОЗЬМЁТ.САМОУВЕРЕННЫЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
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Георгий 07 01 93 рус
1479706629
под кокаином что ли пацан ?
Ответить
VIPded
1479707946
Ага, Абрамович уже начал деньги на трансфер копить...)))
Ответить
Опорник84
1479708282
Боюсь очередной подающий надежды, так им и останется! В 21-год уже надо играть в основе,если хочешь вырасти в хорошего мастера!
Ответить
momwig_
1479708309
Денис, ты уж пока не собирай чемоданы, поиграй ещё в футбол... в Челси программки раздавать перед входом всегда успеешь перебраться.
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Adekvat07
1479710259
очередной звезду поймал
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Fan Loko mik
1479713224
Яйца не дают покоя, поэтому плохо спит, соответственно плохо играет!
Ответить
artem 81
1479714997
они что там курят
Ответить
Chelsea 1997
1479731786
Продолжай упорно тренироваться все возможно
Ответить
ivanthebest
1479732458
Не болтанка, а игровая практика... Видно что ещё мозгами не дорос и не до конца оценивает объективно ситуацию. Нужно быть более скромнее, но при этом херачить на тренировках до потери пульса. Вот тогда может и сможешь в основу пробиться, а не на словах...
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