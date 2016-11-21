Суркис: «К весне «Динамо» надо избавиться от балласта»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис пообещал к весне обновить состав своей команды, избавившись от возрастных игроков с высокой зарплатой.

«Нам нужно обновить состав, к весне надо избавиться от балласта. У нас есть игроки старшего возраста, которые получают слишком большую зарплату. Много ли их? Не скажу, но они есть. Лучше мы сэкономим эти деньги и потратим их на свой детско-юношеский футбол или на приобретение других футболистов.

Говорят, у «Динамо» закончились деньги. Но мы же получили 18 миллионов от продажи Драговича. Да, мы могли бы на них купить пару хороших футболистов, но они к нам не идут. Те, кто согласен идти в «Динамо» – слабее тех игроков, которые уже у нас есть», – заявил Суркис.

После 15-ти туров «Динамо» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Украины, отставая от идущего первым «Шахтера» на восемь очков.