Шалимов: «Где-то за нас сыграла удача и исполнительское мастерство, но результатом матча с «Уралом» я доволен»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился эмоциями после матча 14-го тура РФПЛ, в котором его подопечные одержали крупную победу над «Уралом» со счетом 3:0.

«Довольны игрой и результатом. Во втором тайме продолжили играть в своем ключе, не пропустили контратак со стороны соперника. Мне кажется, после перерыва мы немного подсели, так как большую часть времени владели мячом. Где-то за нас сыграло исполнительское мастерство и удача, но главное, что победили», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш Футбол».