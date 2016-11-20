Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Промес, Джано и Мельгарехо – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Амкаром»

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Амкара» на матч 14-го тура РФПЛ.

    «Спартак»: Ребров, Комбаров, Маурисио, Кутепов, Ещенко, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Мельгарехо, Джано, Промес.

    Запасные: Песьяков, Кутин, Макеев, Пуцко, Тимофеев, Ромуло, Зуев, Давыдов.

    «Амкар»: Селихов, Милькович, Занев, Конде, Шаваев, Джикия, Баланович, Идову, Комолов, Костюков, Йовичич.

    Запасные: Хомич, Будаков, Черенчиков, Зайцев, Гиголаев, Хурцидзе, Салугин, Прокофьев, Шиндер, Бодул, Чума.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.11.2016 16:17
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 20 ноября 2016, 16:54

      селихов лучший

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      Nigtan_ОУКБ 20 ноября 2016, 16:34

      маурисио?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 20 ноября 2016, 16:30

      Главное серьезно отнестись к сопернику и обыгрывать в два мяча... сколько я еще протяну матчей с разницей в один гол я незнаю... после 80 минуты сердце выпрыгивает из груди

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > МЯСО87 20 ноября 2016, 16:51

      Согласен! Пока игра у Спа валидольная!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 20 ноября 2016, 16:25

      в три мяча нагнут карбидов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1191

      ttter 20 ноября 2016, 16:20

      Только Победа!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      aam 20 ноября 2016, 16:12

      Промес, Джано и Мельгарехо ведут Спартак Москва к успеху.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33557

      oyabun 20 ноября 2016, 16:06

      Оптимальный состав в отсуствие Зе. Победы Спартаку!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11