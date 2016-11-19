Лига 1. «Ренн» сыграл вничью с «Анжером» и другие результаты

В матче 13-го тура Лиги 1 «Ренн» и «Анжер» разошлись миром со счетом 1:1. На гол Джованни Сио гости ответили точным ударом Николя Пепе.

«Ренн» набрал 21 очко и находится на шестом месте, «Анжер» с 18 баллами – на десятом.

В других встречах тура «Нанси» переиграл «Дижон», «Бастия» и «Монпелье» сыграли вничью, «Тулуза» уступила «Метцу».

Чемпионат Франции. Лига 1. 13-й тур

Нанси – Дижон – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Куендоло, 78.

Ренн – Анжер – 1:1 (1:0)

Гол: 1:0 – Сио, 22; 1:1 – Пепе, 82.

Удаления: нет – Тома, 58.

Бастия – Монпелье – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Шхири, 6 (в свои ворота); 1:1 – Мунье, 55.

Тулуза – Метц – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Жуффре, 35 (с пенальти); 0:2 – Манджек, 48; 1:2 – Эдуард, 90.

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