Лига 1. «Ренн» сыграл вничью с «Анжером» и другие результаты

В матче 13-го тура Лиги 1 «Ренн» и «Анжер» разошлись миром со счетом 1:1. На гол Джованни Сио гости ответили точным ударом Николя Пепе.
«Ренн» набрал 21 очко и находится на шестом месте, «Анжер» с 18 баллами – на десятом.
В других встречах тура «Нанси» переиграл «Дижон», «Бастия» и «Монпелье» сыграли вничью, «Тулуза» уступила «Метцу».
Чемпионат Франции. Лига 1. 13-й тур
Гол: 1:0 – Куендоло, 78.
Гол: 1:0 – Сио, 22; 1:1 – Пепе, 82.
Удаления: нет – Тома, 58.
Голы: 1:0 – Шхири, 6 (в свои ворота); 1:1 – Мунье, 55.
Голы: 0:1 – Жуффре, 35 (с пенальти); 0:2 – Манджек, 48; 1:2 – Эдуард, 90.
Источник: Бомбардир.ру