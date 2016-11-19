Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мельгарехо: «Радостнее оберегать лидерство, чем нести ответственность перед миллионами болельщиков»

    Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо заявил, что не ощущает давления в связи с лидерством московского клуба в РФПЛ. Отметим, что на данный момент красно-белые, имея в активе 31 очко, единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.

    – Прошлый сезон «Спартак» завершил пятым. Сейчас команда находится на первой строчке в таблице. Давит ли на вас лидерство?

    – Нет, наоборот: это приятно. Тем более что давление красно-белые так или иначе испытывают всегда. Намного радостнее оберегать лидерство, чем нести ответственность перед миллионами болельщиков за их неоправданные ожидания.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.11.2016 20:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11