Васильков назвал поступок Еременко распущенностью и баловством

Бывший доктор «Спартака» и сборной России Юрий Васильков считает, что поступок полузащитника ЦСКА Романа Еременко, попавшегося на употреблении наркотиков, можно приравнять к распущенности и баловству. По мнению медика, футболист армейцев обязан выступить с чистосердечным признанием после окончания срока дисквалификации.

В пятницу, 18 ноября, УЕФА отстранила 29-летнего финского игрока от футбола на два года. В допинг-пробе хавбека был обнаружен кокаин и его метаболиты.

– Внимание к российским клубам теперь будет повышенным? Ведь еще недавно был скандал с отстранением ряда наших спортсменов от Олимпиады и всей паралимпийской сборной.

– Не могу сказать, что у нас все пропитано допингом. К нам не лучшее отношение со стороны Всемирного антидопингового агентства, все понимают, чем могут грозить новые случаи. Эпизод с Еременко, хоть он и игрок сборной Финляндии, должен стать уроком для всех. Все футбольные лиги должны встряхнуться, рассказать о вреде и последствиях употребления запрещенных препаратов.

– Еременко ведь не только свое имя покрыл черной краской?

– Верно. С одной стороны, это беда для него. С другой, это станет подсказкой для других – как себя вести в спорте, чтобы не закружилась голова от высоких зарплат, яркой жизни.

– Если футболист испытывал болевые ощущения, мог ли он при помощи наркотика справиться с недугом?

– Что-то болит – иди к доктору. В ЦСКА квалифицированные ребята – сделают все, что необходимо по всем правилам. Действия же Еременко – настоящая распущенность, баловство. И за это необходимо наказывать.

Я, как спортивный врач, больше всего боялся, что мои футболисты из «Спартака» могут привезти допинг со стороны. У меня в клубе его не было. Всегда предупреждал ребят, говорил за месяц до Лиги чемпионов, чтобы были внимательными, ничего подозрительного не употребляли.

– Внутриклубная проверка должна проводиться?

– Обязательно. Нужно иногда проверять футболистов после тренировок. Допинг, если он есть, утаить невозможно. Мне каждый год присылают список запрещенных препаратов. Сначала это был листик, потом два, а сейчас уже пухлая тетрадь! Вы не представляете, сколько там всего запрещенного.

– Многие жалеют Еременко, который попался на употреблении наркотиков...

– Это из ряда вон выходящий случай. Мне жалко Романа, и он себя будет корить. Чем он будет заниматься два года? Рыбу ловить в Финляндии? Я бы посоветовал ему спрятаться на пару месяцев ото всех, а затем начать пахать.

– А чистосердечное признание необходимо?

– Да, но только после первого матча по возвращении. Мы его сейчас пожалели, а он должен обязан доказать, что это была случайность. Вот через 23 месяца пусть расскажет, что с ним произошло. Может, книгу напишет. И это будет назиданием для всех молодых спортсменов. Его пример должен стать уроком – каждый увидит, к чему приводит расслабленность. Еще Константин Иванович Бесков говорил, что вам дан день отдыха, а не развлечений. И было это 35 лет назад, когда не было столько соблазнов.