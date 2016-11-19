«Томь» может бойкотировать матч с «Крыльями Советов»

Игроки «Томи» рассматривают возможность бойкота гостевой встречи 15-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов». В случае, если до 25 ноября руководство клуба не начнет погашать долги по зарплате, футболисты томичей могут просто не отправиться в Самару на поединок, намеченный на 27 число.

Напомним, на этой неделе игроки сибиряков написали открытое письмо губернатору Томской области Сергею Жвачкину, рассказав ему о финансовой ситуации в команде. В обращении сказано, что в нынешнем сезоне они еще ни разу не получали зарплату.