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    Бериша, Обертан и Иличевич выйдут в старте «Анжи» на игру с «Уфой»

    «Анжи» и «Уфа» назвали составы, в которых они выйдут на поле в матче 14-го тура РФПЛ.

    «Анжи»: Беленов, Мусалов, Лазич, Ямбере, Паршивлюк, Гасанов, Маевский, Тигиев, Бериша, Иличевич, Обертан.

    Запасные: Юрченко, Шафинский, Гаджибеков, Шандао, Эбесилио, Щербак, Георгиевский, Амаду, Газимагомедов, Яковлев, Будковский, Боли.

    «Уфа»: Лунев, Аликин, Никитин, Васин, Сысуев, Ваньек, Сухов, Стоцкий, Игбун, Безденежных, Обляков.

    Запасные: Бородько, Марсиньо, Де Оливейра, Кротов, Зубарев, Сафрониди, Батютин.

    Встреча пройдет в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.

    Источник: РПЛ

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    19.11.2016 16:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +107

      nikita08 19 ноября 2016, 16:38

      победа 1

      0
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      Рейтинг: +18

      Хочбар 19 ноября 2016, 16:31

      Ждем победы!

      0
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