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    Никитин: «Выбирая между второй Бундеслигой, Чемпиошипом и РФПЛ, выбор будет не в пользу последней»

    Защитник «Уфы» Алексей Никитин признался, что ему хочется попробовать свои силы в зарубежном чемпионате. По словам игрока, даже вторая немецкая Бундеслига и Чемпионшип привлекают его больше, нежели РФПЛ.

    «Стыдно называть команды, которые импонируют, потому что они точно не захотят приобретать. Ситуация, когда у нас никто не играет в Европе, она на самом деле справедлива. Многие молодые ребята сейчас и в Чехию, и в Португалию уезжают.

    Самому хотелось бы, не претендую на топ-чемпионаты, во вторую Бундеслигу Германии или Чемпионшип, хотя бы попробовать. Предпочту эти чемпионаты нашему. Понятно, что в основных чемпионатах уровень выше, чем в российской Премьер-лиге. Если будут варианты, рассмотрю. Игра за границей – цель спортсмена», – сказал Никитин.

    Источник: Rusfootball.info

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    19.11.2016 13:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 19 ноября 2016, 17:03

      а вот ВВП не желает, чтобы вы уезжали из России

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 19 ноября 2016, 16:02

      Пусть валит и скорее, Россия чище будет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Антибиотик 19 ноября 2016, 16:44

      Кому он нужен?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 19 ноября 2016, 15:31

      8 игр..две жёлтых...
      и всё..)24 года-самый расцвет))
      как говорится..
      Пи..дуй по холодку!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 19 ноября 2016, 14:57

      Если цель спортсмена - игра за границей, то я даже не знаю, что сказать...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      alexandr1205 19 ноября 2016, 14:23

      Я то верю, братва сомневается...

      1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 19 ноября 2016, 14:03

      Ты вообще кто такой??

      3
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