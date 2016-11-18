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    Кирьяков: «У нас нет впереди человека, который цеплялся бы в штрафной площади»

    Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча 14-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:1).

    «Фланговые игроки ЦСКА в первом тайме смещались в середину, и мы немножко терялись. Мы сами давали возможность сопернику перед штрафной площадью разыгрывать мяч. В перерыве внесли поправки, стали выше подниматься, придавливать братьев Березуцких, которые в первом тайме спокойно распоряжались мячом, и пошла немножко другая игра.

    Были хорошие подходы, быстрые атаки, но, к сожалению, проблема та же остается – у нас нет впереди человека, который цеплялся бы в штрафной площади, навязывал борьбу. Верховую борьбу мы проиграли. В борьбе на подборе наши два центральных полузащитника терялись. Мы мало делали фланговых передач, одна прошла, и сразу был хороший момент у Ершова. К сожалению, чтобы обыграть ЦСКА, этого мало», – сказал Кирьяков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.11.2016 21:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 19 ноября 2016, 02:15

      А тот момент , когда аж двое ЦЕПЛЯЛИСЬ за мяч в штрафной , мешая друг другу? То никого , то сразу двое-открой глаза Серёжа, даже такой состав Арсенала может играть на равных с ЦСКА, всё зависит от твоего умения руководить

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      Рейтинг: +73

      ТЕКСТИЛЬ 18 ноября 2016, 21:41

      КИРЯ И АДЖОЙ ГРОБОВЩИКИ.

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