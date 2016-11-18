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    Каррера хотел бы сыграть в шахматы с Гаджиевым

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 14-го тура РФПЛ против «Амкара». Напомним, встреча состоится 20 ноября и начнется в 17:00 по московскому времени.

    – Какие сильные стороны у «Амкара» можете выделить?

    – Следил за всеми матчами, это непростая команда. «Амкар» мало пропускает, опасен на стандартах. Играет в хороший футбол. Думаю, матч будет сложным. Мы готовы бороться с ними. Учитываем все те сложности, которые они могут создать.

    – Гаджиев любит шахматы. Вы бы хотели сыграть с ним?

    – Мне тоже нравятся шахматы. Сыграл бы с ним.

    – Какой выбрали бы дебют?

    – Это был сюрприз для оппонента.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.11.2016 14:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 19 ноября 2016, 00:52

      я бы помог победить

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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 19 ноября 2016, 00:16

      Каррера победит

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