Луческу: «В заявке «Зенита» на матч с «Крыльями Советов» будет 14 футболистов, но все они готовы побеждать»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча 14-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов». Напомним, встреча состоится 20 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Несмотря на то что «Крылья Советов» находятся на последнем месте, нас ждет непростая игра. «Крылья Советов» — организованная команда, у которой недавно поменялся тренер. Мы смотрели игру с «Уралом», и нам понравилось, как действовали самарцы. У нас есть некоторые проблемы. Из 23 игроков «Зенита» восемь отсутствуют: Файзулин, Рязанцев, Данни, Смольников, Могилевец вернулся из сборной с травмой, плюс три дисквалифицированных игрока. Те футболисты, которые появятся на поле, будут амбициозны и покажут отличную игру.

Сегодня первую тренировку за последнее время в общей группе проводит Олег Шатов. Дзюба уже два дня тренируется. К сожалению, эти травмы не этого года. Повреждения были и два года назад. Нужно определиться с игроками, которые часто получают травмы. Они становятся хроническими. С этим нужно что-то делать. Либо делать операции, чтобы игроки уже были готовы к сборам. Это деликатный момент.

Мы нуждаемся в поддержки болельщиков. Завтра в заявке будет максимум 14 игроков, но все готовы сыграть и победить. «Крылья Советов» — амбициозная команда, которая настраивалась на нас две недели. Когда был перерыв на игры сборных, в команде тренировалось семь игроков, плюс взяли пятерых игроков из дублирующего состава. Я бы предпочел, чтобы Новосельцев остался в команде, когда были игры сборной. Это помогло бы наигрывать связи с защитниками. Но хорошо, что Новосельцев провeл весь цикл в национальной команде.

Важно, что восстановился Ломбертс. Теперь мы можем надеяться на пару в обороне Новосельцев — Ломбертс. Что касается Жиркова, то по нему определимся завтра. Он сегодня первый день начал работать. Остальные вернулись из сборных в хорошем настроении», – сказал специалист.