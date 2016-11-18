«Бешикташ» готовит повторное предложение по Ракицкому

Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий входит в трансферные планы «Бешикташа», который готовится сделать повторное предложение. Как сообщает Sabah, в начале сезона турки уже обращались в «Шахтер», но тогда украинская сторона отклонила данное предложение – их не устроили предложенные 8 миллионов евро за своего 27-летнего игрока. В Донецке планировали выручить за него около 15 миллионов.

Стоит отметить, что действующий контракт защитника с донецким клубом заканчивается в мае 2018 года.