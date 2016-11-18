Агент Милевского заявил, что киевское «Динамо» задолжало игроку более миллиона долларов

Агент Александр Панков, представляющий интересы нападающего «Тосно» Артема Милевского, заявил, что бывший клуб форварда киевское «Динамо» имеет перед игроком задолженность по зарплате. По словам Панкова, футболист уже обратился в соответствующие инстанции.

«Всплыла информация о том, что Артем подал иск против «Динамо» по задолженности по зарплате. Это правда. Только указана немного некорректная сумма. Она – меньше, в районе 1 миллиона 200 тысяч долларов (ранее сообщалось о 1,4 млн долларов). «Динамо» действительно задолжало ему эти деньги. После того, как он ушел из клуба, сумма не была выплачена. Милевский длительное время ждал и рассчитывал на то, что эти деньги ему выплатят. Но от «Динамо» не поступило никаких предложений по этому вопросу. Поэтому Артем нанял юриста.

Уже состоялось два заседания КДК. На третьем заседании заслушают и Артема, и основных представителей «Динамо». На предварительных слушаниях присутствовали только юристы клуба, а сейчас, возможно, состоится встреча Милевского с президентом «Динамо». Конечно, Артем готов общаться и искать какие-то компромиссы. Но его позиция заключается в том, чтобы все-таки получить заработанные в «Динамо» деньги», – цитирует представителя Милевского «Футбол 24».

31-летний футболист выступал за «Динамо» с 2002 по 2013 год.