Сесар Навас: «Инвестиции «Рубина» в новых игроков пока не окупаются»

Защитник «Ростова» Сесар Навас поделился ожиданиями от матча 14-го тура против «Рубина». По мнению футболиста, казанский клуб будет настроен только на победу. Напомним, встреча состоится 18 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Нам предстоит сложный матч, потому что у «Рубина» очень хороший подбор игроков. В этом году казанцы потратили приличную сумму на новых игроков, но инвестиции пока не окупаются. Достаточно посмотреть на турнирную таблицу. Уверен, «Рубин» настроен только на победу», – сказал испанец.

Отметим, что Навас выступал за «Рубин» с 2009 по 2015 год.