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    Новосельцев сообщил о возвращении к полноценным тренировкам

    Защитник «Зенита» Иван Новосельцев сообщил о готовности принять участие в матче с «Крыльями Советов» в рамках 14-го тура РФПЛ. Как отметил футболист, он полностью восстановился после травмы.

    «У меня была травма, и в сборной я начал полноценно тренироваться. Сейчас чувствую себя хорошо и готов выйти на поле.

    Атмосфера в сборной России? Рабочая. Что касается критики, то будем исправляться, чтобы было больше позитивных моментов. Если сравнивать игры с Катаром и Румынией, то разница есть — поправили какие-то моменты после первой игры в плане сыгранности, понимания друг друга, и стало лучше. Уделяем ли внимание рейтингу ФИФА? Мы уделяем внимание сыгранности и прогрессу сборной», – заявил Новосельцев.

    Источник: ФК «Зенит»

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    17.11.2016 16:47
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