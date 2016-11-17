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    Жемалетдинов: «Надеемся продолжить нашу победную серию»

    Полузащитник «Рубина» Рифат Жемалетдинов рассказал об ожиданиях от матча 14-го тура РФПЛ с «Ростовом», который состоится 18 ноября.

    «Ростов» – тяжелая команда. С ними все топовые клубы играют очень тяжело. У них насыщенная оборона, поэтому это будет тяжелый матч, как и всегда. Но мы будем стараться, чтобы продолжать нашу победную серию и подниматься в таблице», – сказал Жемалетдинов в интервью клубной пресс-службе.

    По итогам 13-ти туров «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Ростов» находится на седьмой позиции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.11.2016 08:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 17 ноября 2016, 19:08

      Надеюсь ты не правильно надеешься.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 17 ноября 2016, 15:14

      Нет, победная серия резко оборвется 18 ноября 2016 года

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 17 ноября 2016, 11:13

      Да уж хотелось-бы!
      Удачи!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 17 ноября 2016, 09:10

      Левый пен от купленного судьи вам в подмогу!

      3
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