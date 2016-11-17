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    Фернандо: «Монтелла и Каррера имеют общие черты»

    Полузащитник «Спартака» Фернандо вспомнил о времени, проведенном в «Сампдории» под руководством Винченцо Монтеллы.

    «Это тренер, которого я очень уважаю, тренер, который мне во многом помог. Мой показатель точности передач — 90 процентов, и этим я обязан работе с Монтеллой. Что касается переговоров с «Миланом», они не завершились успехом из-за большого количества факторов. Клуб действительно интересовался мной в то время. Монтелла – хороший человек и отличный тренер. Я желаю ему успеха, он перешел в один из сильнейших клубов мира с одним из сильнейших составов. Рад, что у «Милана» теперь такой тренер.

    Монтелла и Каррера имеют общие черты: уделяют большое внимание тактической подготовке. Им важно, чтобы каждый четко знал, что нужно делать на поле, где находится твой партнер, где будет мяч в тот или иной момент. Сейчас в «Спартаке» каждый знает свой маневр: кто где открывается, куда должен идти пас, как располагаются футболисты. И при этом мы еще мало работаем с Массимо, а значит, способны еще прибавить», — сказал он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.11.2016 06:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 ноября 2016, 10:03

      Спартак сейчас и вправду радует.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 17 ноября 2016, 09:15

      Прибавляйте, мы будем только рады!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 17 ноября 2016, 08:31

      Значит ему повезло, если философия у обоих тренеров одна, а значит не надо перестраиваться. А в Милан всегда есть шанс попасть, но тренер не тянет за собой пол-состава в новую команду, обычно человека 2-3 достаточно, а вот в период межсезонья есть у него шансы вернуться к своему тренеру.

      -2
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 17 ноября 2016, 07:52

      Удачи! Вы реально радуете игрой!

      4
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