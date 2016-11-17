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    Полузащитник «Рубина» Жемалетдинов назвал «Ростов» тяжелой командой

    Полузащитник «Рубина» Рифат Жемалетдинов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РФПЛ против «Ростова». По словам хавбека, казанский клуб планирует продолжить свою победную серию.

    «Ростов» – тяжелая команда. С ними все топовые клубы очень тяжело играют. У них насыщенная оборона и будет тяжелый матч как и всегда. Но мы будем стараться, чтобы продолжить нашу победную серию и подниматься в таблице дальше», – казал Жемалетдинов.

    Напомним, встреча состоится 18 ноября в Казани и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    17.11.2016 01:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 17 ноября 2016, 10:30

      Ростов победит.

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