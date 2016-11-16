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    Черчесов: «Есть ли перспективы у Жиркова и Самедова? Мы не смотрим в паспорт»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире передачи «После футбола» подчеркнул, что в национальной команде должны быть не только молодые, но и опытные футболисты.

    – Получилось так, что на самых челночных позициях сыграли возрастные опытные игроки – Юрий Жирков и Александр Самедов. В этом есть будущее?

    – В этом есть перспектива. Мы не смотрим на паспорт. Опять же, в команде должно быть несколько опытных игроков, но не 80 процентов. Мы же тоже все оцениваем, прослеживаем рост игроков.

    – Зачем было вызывать на сбор Акинфеева, а не дать сыграть Крицюку, Джанаеву или Беленову?

    – Потому что главный тренер принял такое решение.

    – А почему тренер так решил?

    – Мы же с вами говорим о том, что в контрольных матчах тоже нужно добиваться результата. Нужен баланс в команде, надо, чтобы был опытный вратарь. Кстати, нужно отметить, что все голкиперы работают, проявляют себя хорошо. Вообще, хотелось бы избежать травм, и чтобы не было ротации во вратарской линии.

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.11.2016 23:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +519

      Dammit 17 ноября 2016, 01:04

      Насчёт Сэма всё верно. Понимаю, что его возраст далеко не юношеский, но он реально выглядел лидером сборной как минимум в первом тайме матча с Румынией, и не только. По движению не уступал никому, даже тем, кто на почти десяток лет младше.

      Желаю ему сыграть на домашнем ЧМ, несмотря на его годы, заслужил. Как и Жирков.

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