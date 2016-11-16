Черчесов: «Отношением к игре Кокорина доволен»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что экспериментальность состава связана с травмами ведущих футболистов национальной команды.

«Из пяти игр Дзюба, Дзагоев сыграли одну. Какие эксперименты? Десять футболистов, которых я бы мог вызвать, нет. Они травмированы. Я рад, что футбольный бог нам дал шанс проверить других. Постоянно говорите, почему я вызвал этого, а этого не вызвал. Вы смотрите имена, но не смотрите кто на что способен.

После Катара была в бешенстве вся страна? После Катара в бешенстве был я. Почему так слабо сыграли? Потому что так сыграли. Мы готовились, но так вышло. Кокорин? Я здесь на суде? Или я где? Вы не видите стремление играть Кокорина, а он создал гол в Катаре, заработал пенальти. Он набегал больше всех. Я отношением Кокорина доволен», – сказал специалист в эфире программы «После футбола».