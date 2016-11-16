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Черчесов: «Отношением к игре Кокорина доволен»

16 ноября 2016, 22:46
16

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что экспериментальность состава связана с травмами ведущих футболистов национальной команды.

«Из пяти игр Дзюба, Дзагоев сыграли одну. Какие эксперименты? Десять футболистов, которых я бы мог вызвать, нет. Они травмированы. Я рад, что футбольный бог нам дал шанс проверить других. Постоянно говорите, почему я вызвал этого, а этого не вызвал. Вы смотрите имена, но не смотрите кто на что способен.

После Катара была в бешенстве вся страна? После Катара в бешенстве был я. Почему так слабо сыграли? Потому что так сыграли. Мы готовились, но так вышло. Кокорин? Я здесь на суде? Или я где? Вы не видите стремление играть Кокорина, а он создал гол в Катаре, заработал пенальти. Он набегал больше всех. Я отношением Кокорина доволен», – сказал специалист в эфире программы «После футбола».

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Россия Катар Дзюба Артем Дзагоев Алан Кокорин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (16)
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VVM1964
1479326098
«Отношением к игре Кокорина доволен» - МОЖЕТ И ТАК , А ВОТ КАЧЕСТВО ИГРЫ ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО , ОСОБЕННО ВО ВТОРОМ ТАЙМЕ ( игра с Румынией , а за запоротый 100 % момент - " 2 " , форвард такие должен класть из 10 - 10 )
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Фан666
1479326349
Ну не умеет Кокорин забивать, а бегать параллельно с мячом у нас все умеют
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Дмитрий Александрович
1479326825
Кокорин ноль. Черчесову надо попробовать новых игроков и вратарей причем всех.
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Kulima
1479327662
Ну значит уберут его из сборной, только когда он сдохнет
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Zeff
1479328671
Глушакова убери. Бездарь он!
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Федорыч-НН
1479328800
Я, пожалуй, могу набегать и побольше Кокорина. Но толку от моей беготни будет столько же, сколько и от кокоринской - НОЛЬ!
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FanatSerj
1479329287
Черчес на польских журналистах натренировался, теперь любого журналиста может унизить )))
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Михаил Шевченко
1479331334
Ну любит Кокорин футбол,так это ж прекрасно,только нахрена в эту любовь всю страну впутывать......
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Камасутра
1479338882
создал гол в Катаре - звучит гордо:)
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loboda2012
1479359746
Конечно, что еще оставалось говорить Станиславу Саламовичу! Если не похвалить этого выродка, можно лишится места тренера в сборной.
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