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    Бубнов: «Нужно быть честным – Оздоев забил Румынии из офсайда»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что гол в товарищеском матче между Россией и Румынией был забит из офсайда. Напомним, на 93-й минуте игры Магомед Оздоев забил единственный мяч в этом матче.

    «Здорово, что боролись до последних минут и в итоге забили гол. Хотя нужно быть честными — забит он из офсайда, который просмотрели судьи. Я пообщался на эту тему с Сергеем Хусаиновым, и он все подробно рассказал — это офсайд. Возможно, в момент удара по воротам Полозом Оздоев находился в пассивной фазе, но когда мяч отскочил к нему, она стала активной, и нужно было поднимать флажок. Так что получается — сборной дважды повезло в этом матче», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    16.11.2016 22:12
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 17 ноября 2016, 16:41

      чушь. в таком случае атлетико ростову 2 гола из офсайда забил

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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 17 ноября 2016, 08:45

      Наша сборная пока не боеспособная!!! И это факт. И чуда от Стаса я уже не жду(

      1
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 17 ноября 2016, 06:05

      Не думал что когда нибудь соглашусь с Бубном, но тут он прав.

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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 17 ноября 2016, 01:47

      Да всем поХ.Просто такая сборная не боеспособная.Если бы ЧМ был не в России,мы бы никуда не пробились.

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    • ...
      Рейтинг: +3023

      Nesterenko 17 ноября 2016, 01:18

      Какой еще нахрен офсайд? После того как Полоз пробил по воротам, мяч отскочив от двух румынских игроков прихватил Оздоев и забил. Фактически это была передача от игрока соперника, что не считается офсайдом!!!

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      Рейтинг: +62

      Pizarro > Nesterenko 17 ноября 2016, 02:15

      "Полоз пробил по воротам, мяч отскочив от двух румынских игроков прихватил Оздоев и забил." - Какая же это передача от игрока соперника, если мяч от него отскочил? В данном случае эпизод судится по удару Полоза, а в это время Оздоев был в офсайде!!! Бубнов прав, - судья ошибся, защитав гол!

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      Nesterenko > Pizarro 17 ноября 2016, 05:19

      А что это тогда? Мяч аж завис и остановился после того, как Полоз попал в румын! Поэтому это чистейшее касание румын, то есть Оздоев забивал фактически от касания румын. А если бы не румыны, то мяч бы влетел в ворота. Так что это честный гол!

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      Рейтинг: +62

      Pizarro > Nesterenko 18 ноября 2016, 17:44

      Понятий - "честный гол" и "касание "(румын) в правилах футбола нет! Есть акцентированный пас и "пассивное вне игры", переходящее в активную фазу. Еще раз повторяю положение Оздоева (вне игры) судится по удару Полоза! Почитайте правила.

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      Nesterenko > Pizarro 18 ноября 2016, 23:22

      А есть понятие рикошет еще! Так вот если бы мяч рикошетом попал в Оздоева, то это был бы офсайд. Но здесь мяч явно поменял направление удара и динамику. И это был не пас Полоза, а удар по воротам. это тоже путать не надо, абсолютно разные вещи! В правилах много что написано, если судить только по правилам и без логики, то судье нужно быть компьютером.

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      Рейтинг: +62

      Pizarro > Nesterenko 19 ноября 2016, 00:36

      ПРАВИЛО 11 - Положение «вне игры»

      Положение «вне игры»

      Нахождение игрока в положении «вне игры» не является само по себе нарушением правил.
      Игрок находится в положении «вне игры», если:
      • он ближе к линии ворот соперника, чем мяч, а также предпоследний игрок соперника
      Нарушения

      Игрок, находящийся в положении «вне игры», наказывается за это толь-ко в том случае, если, в момент касания мяча или удара по мячу кем-либо из его партнеров по команде, он, по мнению судьи, активно участ-вует в игровых действиях, а именно:
      • вмешивается в игру или
      • мешает сопернику или
      • получает преимущество благодаря своей позиции.

      P.S. Согласен, без логики в любом деле трудно, но весь мир играет по правилам и судить необходимо только по ним, иначе будет бардак! Для этого они и нужны правила, что бы не быть "компьютером"! Сейчас на поле 3 арбитра + резервный + (иногда) 2 арбитра за воротами и скоро еще люди будут сидеть на повторах. Так вот все это для того, чтобы коллективными усилиями принять правильное решение согласно ПРАВИЛ ИГРЫ!!!! Все остальные понятия это для пацанов, которые играют во дворе....

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      Nesterenko > Pizarro 19 ноября 2016, 17:10

      Посмотрел я еще раз повтор гола, так вот если смотреть повтор из-за ворот, то после удара Полоза мяч угодил в ногу защитнику, поменял направление мяча на 90 градусов, далее угодил в ногу вратарю и направился в противоположное направление! Да если бы теоретически мяч угодил в ворота, то это должен был быть автогол, так как траектория мяча резко и главное неоднократно менялась из-за попаданий его в румынских футболистов. И как бы умышленно (неумышленно) делали защитники, но фактически после их касания получилась формальная передача, на которую прибежал Оздоев. И в правилах про такой случай не указано, нужно просто грамотно думать головой, а не тыкать в инструкцию. В жизни, как и в футболе, на одних правилах далеко не уедешь.

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      Pizarro > Nesterenko 19 ноября 2016, 18:40

      ))))) Да, тяжелый случай....))))). Имея некоторое отношение к футболу хочу сказать - СЛАВА БОГУ!!!))), что вы не судья))), иначе сама игра длилась бы минут 30-ть, а все остальное время уходило бы на размышления о :90 градусов, да если бы теоретически мяч угодил в ворота, и как бы умышленно (неумышленно), получилась формальная передача и т.д. )))). А в жизни - согласен, одними правилами точно не отделаешься!
      P.S. Повесели вы меня!!!))) В виду того, что наша дискуссия затянулась и каждый останется при своем мнении - предлагаю "ничью"!)))

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      Nesterenko > Pizarro 21 ноября 2016, 01:51

      Ну во-первых, если бы я был судьей, то матч длился бы как обычное для матча время, а все решения принимались бы оперативно, так как большого времени для размышления бы не было, и нужно все решать быстро, то что было увидено изначально. Именно поэтому у судьей бывают и ошибки, так как времени для рассуждения просто нет. Во-вторых я остаюсь при своем мнении, и считаю его правильным. Аналогичный случай (только мяч шел верхом) произошел в Томске в 2009 году в матче Томь-Локомотив (1:3), где третий мяч Одемвингие забил примерно так же, находясь в офсайде, и тогда лайнсмен зафиксировал офсайд, а главный арбитр гол засчитал, так как Одемвингие фактически получил мяч после касания Томичей. Ну и в-третьих согласен, у каждого свое мнение, пусть оно у каждого и останется свое. На ничью с вами согласен, боевую так сказать)) Дискуссия была хорошая, даже без матов и оскорблений, это радует, просто здесь много пользователей, которые любит только оскорбить и послать.)) Радует что вы не такой.)

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      Рейтинг: +62

      Pizarro > Nesterenko 22 ноября 2016, 20:12

      +++)))!!!

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