Кавазашвили: «Аленичев сделал первый шаг к нынешнему «Спартаку»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили выразил мнение, что в зимнее трансферное окно красно-белым необходимо приобрести еще одного форварда.

– Стоит ли «Спартаку» зимой покупать нового нападающего?

– Конечно! На одного футболиста надеяться нельзя. В любом футбольном клубе СССР на одном месте всегда были два равноценных игрока. А сегодня у нас «половина» и один. И что делать, если игрок сломался? Кто будет играть? Эта «половина»? «Спартаку» придется перестраивать свою тактику. Раньше Зе Луиша выставляли на острие, теперь придется усиливать линию полузащиты. Ставить какого-то агрессивного футболиста, который будет врываться в штрафную противника. Кого именно? Не знаю, я же не нахожусь в команде.

– «Половина» – это кто?

– Это тот, кто играет не так ответственно и не так профессионально, как Зе Луиш.

– В «Спартаке» есть такой игрок?

– Есть! Но фамилию говорить не буду. Когда в этом «Спартаке» все будут играть одинаково ответственно и одинаково грамотно, то я вспомню красно-белых–1969. Там все рвались в бой! А сегодня ситуация совсем другая. Рыночные отношения. Многие стараются играть на уровне своей зарплаты, но они ей не соответствуют. Но такие не все. Некоторым не жаль платить те деньги, которые прописаны у них в контракте.

– Все спартаковцы заслуживают свою зарплату?

– По сегодняшней игре красно-белых, я бы не пожалел для них таких денег. Мне для них не жалко. Потому что у команды появилось рациональное зерно, которое не дает им пропускать мячи. В прошлых сезонах мы пропускали по 2 – 3 мяча за игру. А сейчас мы побеждаем со счетом 1:0 или 2:1. Это показатель! Они почувствовали вкус победы и стали меньше пропускать. А кто сделал к этому первый шаг? Аленичев! А Каррера продолжил.