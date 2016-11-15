Хави: «Мало есть игроков, способных усилить «Барселону». Коутиньо – один из них»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави поделился своим мнением об игре футболиста «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

«Я всегда думал, что это особенный игрок, но теперь он играет отлично все время, и это хорошая новость для «Ливерпуля», если хотят на самом деле побороться за титул.

Он играет под руководством одного из умнейших тренеров Европы. У Клоппа есть огромный опыт выращивания игроков мирового класса, так что для Коутиньо это хороший клуб», – сказал Хави.

Также экс-игрок каталонцев прокомментировал информацию о том, что Коутиньо может перейти в «Барселону».

«Когда играешь на таком уровне, то всегда будут подобные разговоры, но сейчас ему следует игнорировать это все и оставаться сосредоточенным, потому что, думаю, у «Ливерпуля» действительно есть шансы на чемпионство в этом сезоне.

Мало есть игроков, способных усилить «Барселону», но если вы спросите меня, входит ли в их число Коутиньо, то я думаю, что такой форме – да. Технически он очень хорош. Философия «Барселоны» ему тоже подошла бы».