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    «Урал» намерен сыграть в Кубке ФНЛ

    «Урал» готов принять участие в Кубке ФНЛ. Об этом рассказал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

    «Да, действительно мы сыграем на Кубке ФНЛ. У нас будет два состава, для ребят будет это хорошая практика. Но мы не будем претендовать на призовой фонд, просто поиграем», — сказал Иванов.

    «Урал» выразил готовность занять место «Динамо», которое по финансовым причинам отказалось от участия в турнире. Окончательное решение по этому вопросу буде принято на собрании ФНЛ в конце ноября. Сам турнир пройдет с 11 по 24 февраля на Кипре.

    Источник: ТАСС

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    15.11.2016 19:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 15 ноября 2016, 20:28

      Ну правильно, туда им и дорога. Пусть привыкают.

      -3
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      Рейтинг: +176

      gencha19 15 ноября 2016, 19:53

      молодцы. ребятам пригодится.

      -1
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