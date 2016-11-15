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    «Спартак» может подписать контракт с Афоаквой уже нынешней зимой

    Агент форварда «Динамо-Брест» Диксона Афоаквы Сергей Новиков рассказал о просмотре игрока в «Спартаке», а также отметил, что при определенных обстоятельствах молодой ганец может подписать контракт с красно-белыми уже нынешней зимой.

    «Диксона Афоакву «Спартак» заметил в товарищеском матче между молодежной командой и «Динамо-Брест» – тогда игрок забил два мяча. Нам предложили привести его и еще одного нападающего из «Динамо-Брест» в «Спартак». По Диксону получилось договориться, а по второму – нет, руководство клуба считает, что этот игрок уже не для просмотров.

    «Спартак» уже сыграл два выставочных матча, после последнего мы связались с клубом и договорились, что еще несколько дней Диксон потренируется с командой – и тогда будет ответ. Если все удачно сложится, то Афоаква может перейти в «Спартак» уже в ближайшее трансферное окно, но это будет непросто», – сказал Новиков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.11.2016 11:53
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 16 ноября 2016, 05:56

      Смотри-ка - Алтанхуяг им ненравится... (минусуют), а тот -то чем лучше или другой из лысого спора? Щеглы вы пёстрые... В команду всякую хрень тащат, а вы ещё это и обсуждаете:-пойдёт, не пойдёт; Да не пойдёт!!!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 ноября 2016, 20:12

      Ещё один чёрный хрюн. "народная команда"

      -1
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 15 ноября 2016, 19:30

      не
      верю

      0
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 15 ноября 2016, 17:59

      Что за шкет? Что может?

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 ноября 2016, 14:26

      Посмотрим что выйдет... Про Зе луиша тоже было много вопросов, но со временем он заиграл очень даже неплохо...

      6
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 ноября 2016, 13:59

      И что из трех просматриваемых этот оказался лучший???

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 15 ноября 2016, 13:35

      Тогда и Алтанхуяга тоже пусть просматривают!

      -3
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 15 ноября 2016, 12:22

      Перейдет

      1
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      Рейтинг: +33556

      oyabun 15 ноября 2016, 12:14

      Ничего не меняется в трансферной политике Спартака..

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > oyabun 15 ноября 2016, 15:23

      Такие как ты и на Промеса бузили. Если Диксон отгрузит 20 за сезон, вспомни свои слова.

      2
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      Рейтинг: +33556

      oyabun > Тraumtanzеr 15 ноября 2016, 21:20

      Не надо путать божий дар с яичницей. На одного Промеса приходится 10 таких вот Диксонов. Именно так Спартак и набирает уже много лет, к сожалению. Так что когда этот Диксон окажется очередным разочарованием, вспомни свои слова. Или скажешь его крайне низкая трансферная стоимость в 25 тыс. евро всего лишь досадная ошибка? Лучше бы подтягивали в основу своих ребят, типа Зуева, Давыдова, Мелкадзе, Тимофеева, чем вот так набирать по принципу "а вдруг выстрелит?"

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