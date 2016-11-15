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    Хиддинк: «Если на Кубке конфедераций что-то пойдет не так, у сборной России будет еще год до ЧМ-2018»

    Экс-главный тренер сборной России Гус Хиддинк считает, что посредством товарищеских матчей на данном этапе можно сформировать костяк национальной команды. По словам специалиста, главным экзаменом для российских футболистов накануне ЧМ-2018 станет Кубок конфедераций.

    «После Eвро-2016 наступила череда контрольных матчей, в которых можно экспериментировать, а результат в них не так важен. Так формируется костяк команды из 15-17 футболистов. На мой взгляд, после этого нужно работать по имеющимся именам в команде. Главный экзамен для сборной России – Кубок конфедераций, но если что-то пойдет не так, у вас еще будет один год до чемпионата мира-2018», – сказал Хиддинк в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.11.2016 07:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33715

      zra78 15 ноября 2016, 08:38

      А,что может пойти не так,только если победа

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