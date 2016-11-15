Хиддинк: «Если на Кубке конфедераций что-то пойдет не так, у сборной России будет еще год до ЧМ-2018»

Экс-главный тренер сборной России Гус Хиддинк считает, что посредством товарищеских матчей на данном этапе можно сформировать костяк национальной команды. По словам специалиста, главным экзаменом для российских футболистов накануне ЧМ-2018 станет Кубок конфедераций.

«После Eвро-2016 наступила череда контрольных матчей, в которых можно экспериментировать, а результат в них не так важен. Так формируется костяк команды из 15-17 футболистов. На мой взгляд, после этого нужно работать по имеющимся именам в команде. Главный экзамен для сборной России – Кубок конфедераций, но если что-то пойдет не так, у вас еще будет один год до чемпионата мира-2018», – сказал Хиддинк в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».