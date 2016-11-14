Василий Березуцкий считает, что уровень развития детского спорта в России такой же, как и 35 лет назад

Защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий заявил, что в нашей стране нет условий для выращивания талантливых молодых футболистов. По его словам, уровень развития детского спорта до сих пор остается на том же уровне, на котором был 35 лет назад.

«Конечно, я расстроился, что в этот раз не поехал в сборную, но посмотрим, что будет дальше. Я смотрел матч против Катара. Все бывает, надеюсь, в матче против Румынии сборная реабилитируется. Сейчас строится новая команда, поэтому не стоит кого-либо критиковать. Мы должны воздержаться от нелестных комментариев, а, наоборот, поддерживать игроков, а то у нас получается какое-то гнобление футболистов. Все выпады в сторону игроков сборной считаю потрясающей глупостью. Складывается ощущение, что россияне перестали любить сами себя, а начали любить кого-то другого.

Сборной нужно время. Мы не хотим развивать футбол в течение 18 лет (условно) и что-либо для него делать, но хотим при этом получить высокие результаты, в то время как страны, которые сейчас на ведущих ролях, строят стадионы и меняют стратегию подготовки футболистов. К сожалению, последнее хорошее поколение, которое у нас выпустилось, – это игроки 1979-84 годов. Они еще что-то показывали в Европе.

Главная задача на данный момент – развивать детский спорт. В этой сфере мы остались на том же уровне, что и 35 лет назад. Те же самые методики, поля, турниры, когда другие страны поняли, что детский футбол – это прибыльный бизнес, – и шагнули вперед. Если в 2005-2008 годах мы могли конкурировать, потому что мы готовились в одинаковых условиях, то сейчас нет.

Как быть? Думать, писать какие-то программы, что, в принципе, тоже особо не делается. Если сейчас что-то и заработает, то результат мы увидим только через 12-15 лет. А для этого во всей России должно быть количество полей, в пять раз превышающее то, что есть сейчас», – сказал Березуцкий.