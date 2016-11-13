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    «Зенит» за 8 миллионов может приобрести полузащитника «Коньяспора»

    Полузащитник «Коньяспора» Омар Шахинер может стать игроком «Зенита». По информации источника, в услугах 24-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу. Сумма сделки оценивается в 8 миллионов евро. Кроме «Зенита», на игрока также претендует «Рубин», «Спартак» и «Анжи».

    В нынешнем сезоне Шахинер провел за «Коньяспор» в турецкой Суперлиге 14 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: fanatik.com.tr

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    13.11.2016 13:01
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 14 ноября 2016, 11:33

      Интересное название у клуба-Коньяспор. Ликёро-водочного завода команда, или за ЦСКА болеют?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 14 ноября 2016, 10:45

      ...давно турков не было...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 14 ноября 2016, 08:25

      типо теперь дружба с ними во всём?!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 13 ноября 2016, 17:21

      8 миллионов евро за футболиста, которого не находит гугл? хм.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 13 ноября 2016, 17:12

      Замена Витселя. И цифры похожие...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 13 ноября 2016, 16:39

      КОНЬяспоортсмен в сините ? ему нужно переходить в цыска

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 13 ноября 2016, 15:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А че на за 80? Я в шоке за Зенит... Это ваще кто? Покупать за 8 лямов днорей каких то? Прям реально похоже, или на транжирство или на отмывательство бабок за счет спорта...

      -5
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 13 ноября 2016, 14:11

      В Рубине знаменитый турок - вот такого бы!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +370

      mik1954 13 ноября 2016, 13:52

      Турки за редким исключением, как легионеры плохи. У Зенита уже был неудачный опыт.... В серединку нужен немец, испанец или итальянец, где подобная позиция вариант классический

      -3
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      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > mik1954 13 ноября 2016, 15:23

      немец, испанец, итальянец...
      складывается такое ощущение, что защиту выбирают по национальности

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 13 ноября 2016, 13:18

      Турок это всегда плохо.

      -3
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