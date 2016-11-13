«Зенит» за 8 миллионов может приобрести полузащитника «Коньяспора»

Полузащитник «Коньяспора» Омар Шахинер может стать игроком «Зенита». По информации источника, в услугах 24-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу. Сумма сделки оценивается в 8 миллионов евро. Кроме «Зенита», на игрока также претендует «Рубин», «Спартак» и «Анжи».

В нынешнем сезоне Шахинер провел за «Коньяспор» в турецкой Суперлиге 14 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.