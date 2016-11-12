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    Дроппа: «За четыре месяца в «Томи» не получил еще ни одной зарплаты»

    Полузащитник «Томи» Лукаш Дроппа заявил, что за время выступления в томском клубе еще ни разу не получал зарплату. Напомним, чешский хавбек перешел в стан сибиряков в июле 2016 года, однако из-за запрета на регистрацию новичков смог дебютировать за команду только в августе.

    «Амбиции «Томи» могли позволить клубу играть в середине турнирной таблицы РФПЛ, если бы не финансовые проблемы. В течение четырех месяцев нам не выплачивалась зарплата. Я еще не получил ни одной. Нам обещают, что до конца ноября все долги будут погашены. Деньги должен предоставить губернатор, поэтому какая-то гарантия перед игроками существует», – цитирует Дроппу Blesk.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.11.2016 23:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16

      OLEJABOR 13 ноября 2016, 05:06

      Вам разве не сказали, что здесь зарплату вообще не платят.

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 ноября 2016, 03:44

      Потерпи, мы же терпим, не получая з/ плату по несколько месяцев, тем более сам Медведев сказал, что пока денег нет, но вы, там..., потерпите, вот и , хочешь или не хочешь, но терпим

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > арейская 13 ноября 2016, 13:48

      Потому что мы терпилы

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 13 ноября 2016, 00:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А ЧТО ОН ДУМАЛ ЕЩЁ И ДЕНЬГИ ЗА ТАКОЙ ФУТБОЛ КАК ТОМЬ ПОКАЗЫВАЕТ БУДУТ ДАВАТЬ

      -4
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