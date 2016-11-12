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    Смольников хочет, чтобы на Кубке конфедераций сборной России попались самые сильные соперники

    Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Смольников поделился ожиданиями от жеребьевки Кубка конфедераций, а также признался, что ему не терпится сыграть на новом стадионе сине-бело-голубых на Крестовском острове.

    — На новом стадионе «Зенита» на Крестовском острове уже сыгран тестовый матч. Наверное, вам и другим игрокам команды тоже не терпится опробовать новую арену?

    — Да, конечно! Уверен, не только мы, игроки «Зенита», но и все болельщики нашей команды уже очень хотят лично убедиться, как будет выглядеть футбол на новой арене. Ждем с нетерпением, когда сможем начать играть там официальные матчи.

    — Буквально через две недели в Казани состоится жеребьевка Кубка конфедераций. Кого хотели бы видеть соперниками российской сборной на групповом этапе?

    — Пусть нам попадутся самые сильные команды, а там посмотрим.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    12.11.2016 09:34
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +300

      Zeff 13 ноября 2016, 13:15

      Ну сильных то они обыграют. Это не Катар, какой то. Глушакова уберите куда-нибудь из футбола.

      1
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      Рейтинг: +100

      PopCorn963 13 ноября 2016, 11:48

      Чтобы было порно.

      -1
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      Рейтинг: +4938

      polt 12 ноября 2016, 23:47

      Наши супер-футболисты живут не реалиями, как будто что-то откуда-то возмется...

      -2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 12 ноября 2016, 13:12

      Боюсь, что даже стремительные "Монгольские Вихри,"во главе с "Молниеносным" Алтанхуягом, на новом вибрирующем стадионе , сегодня, смогли-бы "порвать как тузик грелку", нашу "Победоносную Дружину"! Зачем-же в этой нелёгкой борьбе иступлённо искать поражений? Опасных соперников лучше заранее облетать на метле десятым кругом! Побеждать придётся - "правильным выбором".Другого пути пока не существует.

      -1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 12 ноября 2016, 12:15

      Отмазка будет, что соперники сильные, не получилось немного, не повезло и т.д.
      Со слабым соперником нет отговорок ...

      0
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 12 ноября 2016, 12:14

      — Пусть нам попадутся самые сильные команды, а там посмотрим как они умеют играют в футбол)))

      0
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      Рейтинг: +370

      mik1954 12 ноября 2016, 12:01

      Да вы со слабыми справьтесь сначала...

      1
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      Рейтинг: +288

      NotFound 12 ноября 2016, 11:58

      Сан-Марино, Косово, Лихтенштейн ))

      -2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > NotFound 12 ноября 2016, 12:29

      это ты назвал равные по силе команды) а вот автор ниже как раз перечислил сильные сборные, о которых смол и имел в виду)

      -1
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      Рейтинг: +1381

      marslond 12 ноября 2016, 11:44

      Алжир, Корея, Катар)))

      -1
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      Рейтинг: +332

      семечкин 12 ноября 2016, 11:37

      А что случилось-то, ребятишки, что все завыли?
      Ну, проиграли мы Катару...ну, нет игры пока....
      Посмотрите реально, чем и кем Черчесов может наладить более-менее приличную игру и будьте уверены, что Черчесов-не лошара и не хуже вас всех знает, как и с кем надо играть в футбол...
      Вот все орали, что надо менять пенсионеров- Игнашевич ушёл, Березуцкого не взяли, и что? что-ли что-то поменялось?
      Вот "эксперты" проэкспертили, что Кокоша "заиграл" после отлучения лучше, ..ну взял его Черчесов, посмотреть....посмотрели,как он пенали бьёт???
      Не писайте раньше времени, вернётся Смолов, Дзагоев, обкатаются центральные защитники и СЫГРАЕМ В СВОЮ СИЛУ...
      Только не надо ждать, что мы всех порвём!!!!
      С Болтом на стометровке тоже ещё семеро бегут...и никто из них не победит и все об этом знают, но ведь бегут!!!

      -2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 > семечкин 12 ноября 2016, 12:09

      А Смолов с Дзагоевым -это Гризманн с Мюллером????

      -3
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > семечкин 12 ноября 2016, 12:27

      твои слова - бальзам на душу Мудку!
      В какую свою силу сыграем?))) С Катаром и сыграли в свою силу, а с Коста-Рикой даже выше головы прыгнули! С румынами тоже сыграем в свою силу 0:2 или 1:3

      -3
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      Рейтинг: +332

      семечкин > RedWhiteFans2 12 ноября 2016, 15:08

      нет, это не они....
      это последние сомнительные( восстановление после травм) резервы, которые может быть усилят коллектив...

      -1
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      Рейтинг: +332

      семечкин > diadushka 12 ноября 2016, 15:26

      да, я не Путин и даже не Медведев, чтобы Мудко внимал мне с открытым ртом и пил мой бальзам....
      просто я предлагаю успокоиться и понять, что даже "аршавина" уже больше не будет в нашей сборной на ближайшие годы....
      Сан-Марино играет и не снимается с турниров и болельщики рады, если разница меньше трёх мячей..каждый забитый гол-праздник...Вот и нам пора привыкнуть, что наступила наша полоса))
      Почему у сан-маринцев должно быть больше праздников, чем у нас? Я не согласен и предлагаю считать игру с Катаром удачной и праздновать....

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