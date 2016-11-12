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  • Чугайнов: «Кокорин и Мамаев – ангелы по сравнению с тем, что взращивается сейчас»

Чугайнов: «Кокорин и Мамаев – ангелы по сравнению с тем, что взращивается сейчас»

12 ноября 2016, 08:55
18

Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов выразил недовольство тем, как воспитывают юных футболистов в стране.

«Футбол интересен, хотя кое-что расстраивает. Нет индивидуальностей. Взять орловского паренька Кирьякова. На его обводку было приятно смотреть. Сейчас таких мало. Разве что Дзагоев. Видели его гол «Байеру»? Вот таких моментов и людей не хватает. Но с нашим детским футболом рассчитывать не на что. Работают люди, которые не должны быть в этой профессии. Тренера нужно судить по числу воспитанников, перешедших в большой футбол, а не по юношеским результатам. Увы, у нас часто превалирует последний критерий.

Детям переписывают возраст на два года. Затем уже родители скидываются на судей. Вон был ролик, когда тренер говорил ребятам: «Ломайте ноги соперникам». И ведь родители заступились за этого тренера! Вот с кого надо начинать! Если такие родители, то чего мы хотим от детей? Все ругают Кокорина и Мамаева. Да они просто ангелы по сравнению с тем, что взращивается сейчас. Таким родителям и тренерам нужно голову пересаживать, как у Беляева в романе «Голова профессора Доуэля», — сказал Чугайнов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Мамаев Павел Кокорин Александр Чугайнов Игорь
Комментарии (18)
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RedWhiteFans2
1478931083
В детском футболе к сожалению тренерам дают пряники за результат команды, который они выгрызают упуская тактические, технические и индивидуальные занятия с командой и игроками. Они не воспитывают ребят а используют их, закрывая свои ошибки и непрофессионализм селекционными заменами отработанного на данный возраст материала на другого пацана. А все потому, что нет в стране федерации, председателя, методики, системы, полей, инвенторя а самое главное одержимых тренеров.
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Анатолий Одинец
1478933052
Нету детского футбола у нас и не будет никогда
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kykyi
1478933437
Духовность, блин. Наглядевшись российского телевизора и того, что вытворяют мажоры и попы, понимаешь, что успеха можно добиться только так. Ломать ноги-воевать с соседями, купить судей- шантажировать газом и кредитами. Спорт- это зеркальное отражение нашей жизни.
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Антибиотик
1478934166
Детский футбол загубили после развала Союза и уже много лет разные МуДко только делают вид, что выделяют на это деньги. А насчет Кокорина, если он и ангел, то черный, деревянный и безногий. Я за ним особо не следил и был о нем лучшего мнения до игры с Катаром.
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Sanches 1204
1478938473
Согласен на все 100%
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Serhio1010
1478939016
Знает о чем говорит. Согласен+)))
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ЯРБОЛ
1478943294
А Кокорину надо пересадить и голову и ноги за его чудачества в 2017 году. Зажрался парень и нет безнаказанности-свое бобло получит. В дсш и года 3 тренировать к пенсии будет класс!!!
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gak71
1478943574
Молодец, именно так и происходит и не только в футболе.
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Бриг
1478944082
Еще одна беда-неграмотные болельщики, у которых идут на поводу футбольные люди. Не так давно под влиянием неадекватов убрали из русского футбола Аршавина. Сейчас начинается дикая травля Кокорина, хотя в последнем матче он в нападении был лучший. Но "знатоки" этого не заметили, они видят только незабитый пендаль.
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Борз-95
1478947472
Все правильно
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