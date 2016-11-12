Чугайнов: «Кокорин и Мамаев – ангелы по сравнению с тем, что взращивается сейчас»

Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов выразил недовольство тем, как воспитывают юных футболистов в стране.

«Футбол интересен, хотя кое-что расстраивает. Нет индивидуальностей. Взять орловского паренька Кирьякова. На его обводку было приятно смотреть. Сейчас таких мало. Разве что Дзагоев. Видели его гол «Байеру»? Вот таких моментов и людей не хватает. Но с нашим детским футболом рассчитывать не на что. Работают люди, которые не должны быть в этой профессии. Тренера нужно судить по числу воспитанников, перешедших в большой футбол, а не по юношеским результатам. Увы, у нас часто превалирует последний критерий.

Детям переписывают возраст на два года. Затем уже родители скидываются на судей. Вон был ролик, когда тренер говорил ребятам: «Ломайте ноги соперникам». И ведь родители заступились за этого тренера! Вот с кого надо начинать! Если такие родители, то чего мы хотим от детей? Все ругают Кокорина и Мамаева. Да они просто ангелы по сравнению с тем, что взращивается сейчас. Таким родителям и тренерам нужно голову пересаживать, как у Беляева в романе «Голова профессора Доуэля», — сказал Чугайнов.