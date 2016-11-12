Мхитарян: «Никто не верил, что Армения победит Черногорию»

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян поделился впечатлениями от волевой победы над командой Черногории (3:2) в матче отборочного этапа к ЧМ-2018.

«Я знаю, что никто не верил в победу. Никто, кроме нас самих. Тренеры в перерыве просто советовали успокоиться и играть так, чтобы забивать. Я очень рад, что наша самоотдача и командный дух перевернули игру. А победный гол в конце матча принес радость не только нам, но и всем любителям футбола.

Физически было тяжело играть весь матч. Долгое время не выходил на поле, и это, конечно, помешало. Но после первого тайма, когда команда проигрывала 0:2, я не мог думать о чем-то еще. Была жажда играть и помогать команде.

Все игроки провели второй тайм фантастически. А для меня игра была важна вдвойне. Не имеет значения, насколько я готов физически. Практику дает игра, и именно в таких поединках я должен доказывать, что могу играть в «основе» клуба. И докажу. Я никогда не сдамся и буду бороться за место в составе «Манчестер Юнайтед», – сказал Мхитарян.