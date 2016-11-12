Беленов заменит Джанаева в сборной

Вратарь сборной России Сослан Джанаев из-за повреждения покинет расположение национальной команды.

«В субботу утром расположение команды покинет голкипер ФК «Ростов» Сослан Джанаев, который прибыл на сбор с небольшим повреждением мышечной ткани плечевого пояса.

Так как болевые ощущения в течение последних дней у него не проходили, то было принято решение, что Джанаев продолжит лечение в клубе», – сообщает РФС.

Вместо него в национальную команду вызван вратарь «Анжи» Александр Беленов.