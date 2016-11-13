Отбор на ЧМ-2018. Сборная Украины одержала победу над Финляндией

В матче отборочного турнира к ЧМ-2018 сборная Украины на своем поле добилась минимальной победы над Финляндией со счетом 1:0. Единственный гол на свой счет записал Артем Кравец.

Благодаря этому успеху украинцы набрали восемь очков и поднялись на второе место в группе I. Финляндия с одним баллом в активе занимает пятую строчку.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Группой этап. Группа I. 4-й тур

Украина – Финляндия – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Кравец, 25.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)