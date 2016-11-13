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  • Отбор на ЧМ-2018. Сборная Украины одержала победу над Финляндией

Отбор на ЧМ-2018. Сборная Украины одержала победу над Финляндией

13 ноября 2016, 00:36
13

В матче отборочного турнира к ЧМ-2018 сборная Украины на своем поле добилась минимальной победы над Финляндией со счетом 1:0. Единственный гол на свой счет записал Артем Кравец.

Благодаря этому успеху украинцы набрали восемь очков и поднялись на второе место в группе I. Финляндия с одним баллом в активе занимает пятую строчку.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Группой этап. Группа I. 4-й тур

Украина – Финляндия – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Кравец, 25.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Украина Финляндия
Комментарии (13)
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Камасутра
1478986970
молодцы!
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x-x-x-x-x
1478987015
с Победой Украина!!!!!
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Некержаков
1478988189
Скучно было,но молодцы
Ответить
Просто игра
1478990236
Было мало моментов, даже очень, но мы пробились))
Ответить
Par Mezan
1478992898
"...странноо, чтоо Суомми проигралла...Видать, славянне всёже силльнее!.." Футбол без границ! - Украина, спасибо за победу!
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88serega88
1478994412
молодцы не то что наши уроды которые не могут даже на Катар настроиться!!!!!
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Мясной Упырь
1479006318
Та на кой нам на чм Салоляндия.... пусть дальше аналы европиндосам подставляют.....чм без них пройдет намного лучше
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alexis02lion
1479007902
Ожидаемо. Забивать почти некому, а Финляндия без Ерёменко это совсем другая команда. Реально её что ли парень из Байера должен тащить. Осторожная игра само то, а победа она и есть победа. У Кравца серия из 3 матчей где он подряд забивает. Так что все свои задачи выполнили на этот матч.
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shinnik
1479020308
Федецкий не вышел. Видимо до сих пор на коксе..
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Gullit 76
1479025604
Играют и не знают зачем. Говношенко их в Россию всё равно не пустит.С победой!
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