Сборные Англии и Шотландии нарушили запрет ФИФА на демонстрацию политических символов

В эти минуты проходит встреча отбора на ЧМ-2018 между сборными Англии и Шотландии.
Обе команды вышли на поле с повязками с изображением красного мака на черном фоне – символа памяти жертв военных конфликтов. 11 ноября в Великобритании – день, посвященный памяти павших солдат Британского содружества.
Накануне матча ФИФА официально запретила командам использовать изображение красного мака, поскольку, по мнению организации, этот символ является политическим.
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Источник: Бомбардир.ру