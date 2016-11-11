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  • Сборные Англии и Шотландии нарушили запрет ФИФА на демонстрацию политических символов

Сборные Англии и Шотландии нарушили запрет ФИФА на демонстрацию политических символов

11 ноября 2016, 23:40
16

В эти минуты проходит встреча отбора на ЧМ-2018 между сборными Англии и Шотландии.

Обе команды вышли на поле с повязками с изображением красного мака на черном фоне – символа памяти жертв военных конфликтов. 11 ноября в Великобритании – день, посвященный памяти павших солдат Британского содружества.

Накануне матча ФИФА официально запретила командам использовать изображение красного мака, поскольку, по мнению организации, этот символ является политическим.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Англия Шотландия
Комментарии (16)
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Psih86
1478897445
Фифа - это мафия выблядков.
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kotmyshka
1478897604
Джентльменам - можно...
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MEHROJ ЗЕНИТ
1478897939
Ну все забыли на фифу с эго запретом Обеим по три очка снять
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himik2-62
1478898618
говно вопрос-без зрителей сгоняют по матчу и усё
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VikNMar
1478898777
Это же не Россия , так что их простят .........
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ttter
1478899406
Как я устал от слова "политика",куда не плюнь везде она.
Ответить
Docentusa
1478900260
Пшло это ФУФА!!! Это дань уважения,традиция!!!! А не политика!!!!
Ответить
marslond
1478900383
Традиции в Англии прежде всего. За это им и уважуха. Чхали они на санкции.
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BoltCX
1478900422
сжечь всех!
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DIDI 23
1478900583
Это же дань уважения памяти павшим солдатам. Разве такое можно запрещать и за это наказывать? Куда мир катится?
Ответить
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