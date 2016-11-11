Сборные Англии и Шотландии нарушили запрет ФИФА на демонстрацию политических символов

В эти минуты проходит встреча отбора на ЧМ-2018 между сборными Англии и Шотландии.

Обе команды вышли на поле с повязками с изображением красного мака на черном фоне – символа памяти жертв военных конфликтов. 11 ноября в Великобритании – день, посвященный памяти павших солдат Британского содружества.

Накануне матча ФИФА официально запретила командам использовать изображение красного мака, поскольку, по мнению организации, этот символ является политическим.