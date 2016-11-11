Агент Боккетти подтвердил, что игрок начал переговоры со «Спартаком» о продлении контракта

Агент защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти Андреа Д′Амико рассказал о переговорах по поводу продления контракта его клиента с московским клубом.

«Мы начали переговоры со «Спартаком». Пока никаких новостей нет, детали нашего общения не подлежат разглашению», – сказал Д’Амико.

Также агент прокомментировал информацию о том, что эти переговоры были инициированы главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.

«Я не знаю, что Каррера думает по поводу Боккетти. В последний раз мы общались, когда Массимо еще играл в футбол. Думаю, он заинтересован в продлении соглашения, но это лишь мое мнение».

Добавим, что нынешний контракт Боккетти истекает после завершения этого сезона.