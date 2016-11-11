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  • Орлов считает, что представление Кокорина об игре в футбол требует очень серьезной корректировки

Орлов считает, что представление Кокорина об игре в футбол требует очень серьезной корректировки

11 ноября 2016, 13:24
19

Телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение об игроке «Зенита» и сборной России Александре Кокорине. По словам Орлова, главная проблема российских футболистов – это проблема принятия решений.

«Представление Кокорина об игре в футбол требует очень серьезной корректировки. Но ему уже не 15–17 лет, а 25. Проблема с принятием решений – это главная проблема всех наших футболистов. В сборной можно создать ауру, но нельзя обучить, просто нет времени. Мастерству обучаются в детско-юношеском футболе и в клубах. Хочу задать вопрос к тем, кто работал с Кокориным и всеми остальными: «Почему они мыслят не так, как это делают европейские футболисты?» – сказал Орлов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Зенит Россия Орлов Геннадий
Комментарии (19)
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ШАХ
1478860205
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ У Кокорина мысли работают только в одном направлении....
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ЯРБОЛ
1478860482
Кокорин у тебя нет совести. Дайте этому играчишке лопату и пусть почистить Питер . Ну неумеешь ты бить 11 метровых -дай опытному или молодому. Когда ты повзрослеешь. Поймите лохи вы за Россию играете. Что Вам опять тренер мешает? зА ТАКУЮ ИГРУ ЛИШИТЬ ПРЕМИИ.
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hodyrev
1478860601
Потому что за те деньги которые они получают смысл думать как в Европе?Чем больше платишь тем больше соблазн и тем меньше стимула!
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ЯРБОЛ
1478860797
уВАЖАЕМЫЙ ГОСПОДИН ЧЕРКЕСОВ НЕ МЕСТО ДУБОЛОМУ КОКОРИНУ РОНЯТЬ ЧЕСТЬ Российского футбола. Позор и стыдома. И что это за игра? Денег не выплачивать - отдайте детскому интернату
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Niepel
1478866213
А почему Орлов не ведёт комментарии как Николай Николаевич Озеров?
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neveldomha
1478867376
Пора Кокорину менять фамилию.
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ijgiz
1478867561
вот что интересно все внимание СМИ заостряется на Кокорине - выходит он и тренер и защитник и вратарь -ведь это не спроста - это заказ на стрелочника - уйти от ответа почему у нас так плохо в футболе
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Серго24
1478867606
Орлова слова мимо ушей пропускать надо
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Юрий Крутько
1478867693
Что, это все к Кокорину пристали?Он,хоть остроту создавал и, не факт,что кто-то другой забил-бы пенальти!Команда вся виновата,ну сырая еще,идет процесс замены состава новыми игроками,на это нужно время...Давайте подождем,а ругать всегда успеем...
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Zeff
1478870232
Это к нейрохирургу.
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