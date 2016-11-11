Орлов считает, что представление Кокорина об игре в футбол требует очень серьезной корректировки

Телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение об игроке «Зенита» и сборной России Александре Кокорине. По словам Орлова, главная проблема российских футболистов – это проблема принятия решений.

«Представление Кокорина об игре в футбол требует очень серьезной корректировки. Но ему уже не 15–17 лет, а 25. Проблема с принятием решений – это главная проблема всех наших футболистов. В сборной можно создать ауру, но нельзя обучить, просто нет времени. Мастерству обучаются в детско-юношеском футболе и в клубах. Хочу задать вопрос к тем, кто работал с Кокориным и всеми остальными: «Почему они мыслят не так, как это делают европейские футболисты?» – сказал Орлов.