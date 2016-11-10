Скрипченко: «Крылья Советов» должны исправить в обороне те недочеты, которые были»

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко поделился своими впечатлениями по первым дням работы в команде.

– Что можно сказать по работе с командой?

– Как видите, хорошее настроение, хороший эмоциональный тонус. Сейчас самое главное улучшить функциональное состояние и эмоциональное. Есть для этого время, эта пауза в чемпионате как нельзя кстати. Ждем возвращения парней из национальных сборных, ждем возвращения травмированных, чтобы готовиться в полном составе. Надеюсь, что к игре с «Зенитом» мы будем в полной готовности и в оставшихся матчах сможем заработать очки.

– Можно ли сказать, что знакомство с командой завершено?

– Если говорить о личностях, то да, я практически всех парней изучил по именам и фамилиям, единственно что, мне потребуется определенное время, чтобы узнать возможности каждого.

– Не смутило ли вас, что переходите в команду, заточенную на оборону, которая практически в каждом матче допускает много ошибок?

– Давайте не будем возвращаться к тому, что было при прежнем главном тренере. Его нужно поблагодарить за проделанную работу, за хороший подбор футболистов. Сейчас нужно исправить в обороне те недочеты, которые были. Благо, повторюсь, есть время для этой работы.

– И все же, «Урал» был под вашим руководством атакующей командой. Что будет с «Крыльями»?

– Я думаю, что если взять ту же игру с «Уралом», были заметны сдвиги. Мы стали играть более вертикально, стали доставлять мяч к штрафной площади соперника. Два мяча забили, плюс Корниленко имел еще два прекрасных момента.

– Корниленко оформил дубль, мог забить еще. Такое ощущение, что вы приехали и шепнули ему что-то по-белорусски...

– Я Сергея очень давно знаю, еще когда он играл в минском «Динамо». Я знаю его возможности. В этом отношении мне с ним было очень просто. Признаюсь, еще до знакомства с командой мы переговорили, я объяснил, какие действия я бы хотел видеть от него на футбольном поле. Он воспринял это с энтузиазмом, было заметно его хорошее настроение, – передает слова Скрипченко корреспондент «Бомбардира» Владислав Кирсанов.