Степаненко: «Я бы хотел поменять чемпионат, но не хотел бы менять клуб»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко признал, что ему хотелось бы попробовать свои силы в другом чемпионате.

«У каждого футболиста есть обязательства перед клубом и если бы каждый делал то, что хотел – то была бы анархия. Если есть контракт, то ты должен его отрабатывать. Если у каких-то игроков «Шахтера» были предложения – значит, они не удовлетворяли амбиции клуба или не соответствовали уровню того или иного футболиста. Если бы эти предложения были такого масштаба, как у Виллиана, Фернандиньо или Тейшейры, то никто бы не держал этих игроков, потому что все понимают, что сейчас за вырученные от трансфера деньги можно год содержать футбольный клуб.

Во-вторых, почему если Тайсон хочет играть в сборной Бразилии, он не должен выходить играть за «Шахтер» с горящими глазами? Он должен выходить и доказывать себе и тренерам, что он достоин вызова в сборную или играть в другом чемпионате.

Что касается меня, то я бы хотел поменять чемпионат, но не хотел бы менять клуб. Если бы «Шахтер» играл, к примеру, в чемпионате Германии, я бы никогда отсюда не ушел. Это моя позиция, но я понимаю, что есть контракт и я его всегда буду отрабатывать, вне зависимости от того, будут предложения из-за границы или нет», – сказал Степаненко.