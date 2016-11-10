Калешин: «Группа атаки у «Спартака-2» собрана сильнейшая в лиге»

Наставник «Кубани» Евгений Калешин пообщался с журналистами после матча 21-го тура ФНЛ с московским «Спартаком-2». Напомним, что краснодарский клуб победил со счетом 5:2.

«Думаю, в первом тайме мы победили заслуженно. Во второй половине тайме «Спартак-2» был лучше нас, но мы выдержали и смогли забить ещe два мяча. Наверное, такой искренний футбол получился потому, что обе команды показали качественную игру. Надо отдать должное спартаковцам – это очень хорошая команда. На наш взгляд, в игровом плане – самая сильная команда в ФНЛ. Очень интересные футболисты, надеюсь, что они продолжат играть в столь же качественный футбол, и скоро мы их увидим в командах Премьер-лиги.

Группа атаки у «Спартака-2» собрана сильнейшая в лиге, и поэтому противостоять ей очень сложно. Это индивидуально сильные футболисты, обладающие игровым интеллектом, быстрые, у них налажено отличное взаимодействие. Тем более, это команда, прошедшая все стадии подготовки в «Спартаке». В некоторых моментах мы просто не успевали за теми скоростями, которые они предложили во втором тайме», – сказал он.