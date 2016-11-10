Анчелотти: «Я не смог удержать Игуаина в «Реале»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал, что будучи тренером «Реала» он не смог удержать нападающего Гонсало Игуаина от перехода в «Наполи». Напомним в июле 2013 года форвард перешел в итальянский клуб за 40 миллионов евро.

«Я не смог убедить остаться Игуаина в «Реале». Он хотел иметь больше игрового времени, поэтому решил перейти в «Наполи». Гонсало является лучшим нападающим мира наряду с Луисом Суаресом из «Барселоны» и Робертом Левандовски из «Баварии», – сказал специалист.

Минувшим летом аргентинец перешел в «Ювентус» за рекордные для итальянского чемпионата 95 миллионов евро.