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Анчелотти: «Я не смог удержать Игуаина в «Реале»

10 ноября 2016, 01:45
5

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал, что будучи тренером «Реала» он не смог удержать нападающего Гонсало Игуаина от перехода в «Наполи». Напомним в июле 2013 года форвард перешел в итальянский клуб за 40 миллионов евро.

«Я не смог убедить остаться Игуаина в «Реале». Он хотел иметь больше игрового времени, поэтому решил перейти в «Наполи». Гонсало является лучшим нападающим мира наряду с Луисом Суаресом из «Барселоны» и Робертом Левандовски из «Баварии», – сказал специалист.

Минувшим летом аргентинец перешел в «Ювентус» за рекордные для итальянского чемпионата 95 миллионов евро.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Италия. Серия А Реал Наполи Бавария Барселона Ювентус Игуаин Гонсало Суарес Луис Левандовски Роберт Анчелотти Карло
Комментарии (5)
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Munez89
1478754054
Ну только Суарес и Левандоски перед сезоном не имеют 10-12 кг лишнего веса.
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С-Пб on-line
1478757168
Вроде он его слил спецлом, а сейчас отмазы нелепые...
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TonicIG
1478757756
Не хотел наверное все таки
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Kybik-Pybik
1478771067
Нужно было выбирать: либо Бенза, либо Игуаин... а на тот момент Бензема был реально лучше и полезней для Реала... сейчас наверное наоборот!
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