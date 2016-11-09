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    Олег Кузьмин планирует стать тренером «Рубина»

    Защитник «Рубина» Олег Кузьмин выразил мнение, что команду ждет тяжелое противостояние с «Ростовом» в 14-м туре РФПЛ. Футболист также поделился своими планами по завершении карьеры.

    «Думаю, получится очень тяжелый матч. Если учитывать, что приедет команда, выступающая в Лиге чемпионов под руководством нашего бывшего тренера. Будет тяжело, но интересно.

    Чем займусь после окончания карьеры? Планирую остаться в Казани и тренировать «Рубин», – заявил Кузьмин.

    Источник: ФК «Рубин»

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    09.11.2016 15:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +210

      castromen 10 ноября 2016, 10:23

      Будет хорошо,если так. Есть,что передавать подопечным.

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      Рейтинг: +15

      Furgon 9 ноября 2016, 22:57

      Эх, Кузьмич, Кузьмич! Только не понятно, будешь ли ты играть ещё вообще у нас. Не видно на поле тебя! Либо тебя на поле не выпускают либо травма ну оочень серьёзная!

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      Рейтинг: +61

      badryashev > Furgon 10 ноября 2016, 13:11

      Травма серьезная. Была операция на колене. Летом он на костылях только мог передвигаться. Сейчас тренируется по индивидуальной программе, может весной увидим на поле.

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