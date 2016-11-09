Олег Кузьмин планирует стать тренером «Рубина»

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин выразил мнение, что команду ждет тяжелое противостояние с «Ростовом» в 14-м туре РФПЛ. Футболист также поделился своими планами по завершении карьеры.

«Думаю, получится очень тяжелый матч. Если учитывать, что приедет команда, выступающая в Лиге чемпионов под руководством нашего бывшего тренера. Будет тяжело, но интересно.

Чем займусь после окончания карьеры? Планирую остаться в Казани и тренировать «Рубин», – заявил Кузьмин.