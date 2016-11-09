Погребняк: «В «Динамо» отличная атмосфера»

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк рассказал о задержках зарплаты в московском клубе, которые не мешают сложившейся хорошей атмосфере внутри коллектива.

– Приятно, что руководители такого клуба наконец-то внесли какую-то ясность. А то это-то как-то мешает команде, вот эта непонятная ситуация с финансированием. Наверное, Евгений Иванович забыл сказать, что ставка на молодых, да еще и на русских. Будем готовиться.

– Вы именно с «Динамо» связываете свое будущее?

– Зимой будет видно.

– Внутри коллектива есть ощущение, что СМИ нагнетают ситуацию и давят на клуб?

– Честно – нет. Что касается коллектива, у «Динамо» отличная атмосфера в команде, я имею в виду ребят. Естественно, неприятно ждать по три, по четыре месяца, но мы же всегда можем пойти навстречу, понять друг друга. Надо просто общаться, разговаривать, а не так пропадать. Все нормальные ребята, все понимаем.

– По три-четыре месяца ждать зарплаты?

– Ждали, какую-то часть они закрыли уже.