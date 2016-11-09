Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Погребняк: «В «Динамо» отличная атмосфера»

9 ноября 2016, 10:42
3

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк рассказал о задержках зарплаты в московском клубе, которые не мешают сложившейся хорошей атмосфере внутри коллектива.

– Приятно, что руководители такого клуба наконец-то внесли какую-то ясность. А то это-то как-то мешает команде, вот эта непонятная ситуация с финансированием. Наверное, Евгений Иванович забыл сказать, что ставка на молодых, да еще и на русских. Будем готовиться.

– Вы именно с «Динамо» связываете свое будущее?

– Зимой будет видно.

– Внутри коллектива есть ощущение, что СМИ нагнетают ситуацию и давят на клуб?

– Честно – нет. Что касается коллектива, у «Динамо» отличная атмосфера в команде, я имею в виду ребят. Естественно, неприятно ждать по три, по четыре месяца, но мы же всегда можем пойти навстречу, понять друг друга. Надо просто общаться, разговаривать, а не так пропадать. Все нормальные ребята, все понимаем.

– По три-четыре месяца ждать зарплаты?

– Ждали, какую-то часть они закрыли уже.

Источник: Р-Спорт
Россия. ФНЛ Динамо Погребняк Павел
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1478680212
Я бы тоже вашу зарплату подождал бы
Ответить
FanatSerj
1478680376
"что ставка на молодых" Во во, молодой блин ....
Ответить
Alexdrill
1478687178
Кто кто аж про зарплату Паше вообще надо молчать и хоть что нибудь на поле показать!
Ответить
Главные новости
Сафонов – о реакции после Суперкубка УЕФА: «О тактике думал, мне не все моменты в моей игре понравились»
11:08
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
1
Только 1 человек в «ПСЖ» получил за Суперкубок УЕФА от L’Equipe оценку выше, чем у Сафонова
10:03
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
3
«Интер Майами» с Месси вылетел из Кубка лиг
09:21
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
08:51
1
Все новости
Все новости
ФотоБывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
09:49
2
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
Вчера, 14:49
5
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
Вчера, 09:25
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
11 августа
9
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
11 августа
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
11 августа
18
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
11 августа
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
11 августа
9
Московский клуб сообщил о тяжелой травме игрока и пожаловался на судейство
11 августа
ФотоМосковский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России
10 августа
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
10 августа
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
9 августа
17
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
8 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
7 августа
3
«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ
7 августа
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
7 августа
5
В клубе ФНЛ, игравшем в еврокубках, огромные задержки по зарплате
6 августа
1
Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва
6 августа
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
4 августа
1
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
4 августа
2
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
3 августа
5
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
3 августа
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
3 августа
8
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
3 августа
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Новая информация о возвращении спартаковца Пруцева в «Локомотив»
31 июля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+