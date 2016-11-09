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Защитник «Динамо» Киев лишился водительских прав

9 ноября 2016, 07:36
7

Защитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Домагой Вида в ближайшее время не сможет управлять своим собственным автомобилем, он был лишен водительских прав на один год за вождение в нетрезвом виде. Как сообщает 1927.kiev.ua, футболист был задержан полицией в Киеве в ночь на 4 ноября. Он находился за рулем своего Mercedes-Benz. После проведения замеров, алкотестер показал, что содержание алкоголя в его крови превышало допустимый порог в пять раз.

Стоит отметить, что помимо лишения водительских прав, Вида также вынужден будет выплатить штраф в размере 10,2 тысяч гривен.

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-Лига Динамо К Вида Домагой
Комментарии (7)
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С-Пб on-line
1478672299
не верю
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ВoВ
1478677044
Нужно было еще селфи с сотрудником который лишал сделать)))
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Kulimen
1478685476
И кто только придумывает эти заголовки...уши бы надрать.
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ВЛАДИВОСТОК
1478708227
Да бред............захотел гаишник в историю войти , вот и влез идиот.........
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Ailend
1478723259
ошибочка автора. 1 штраф или 2 в размере 10к грн. При отборе прав там штраф если не ошибаюсь 25к++ собственно на 3 раз нарушение.
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druga7
1478794643
За езду в нетрезвом состоянии штраф 10 тыс грн и отбирают на 1 год права. На сегодня в Киеве водителя уже наездили 1 млн грн. А закон один для всех.
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