Защитник «Динамо» Киев лишился водительских прав

Защитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Домагой Вида в ближайшее время не сможет управлять своим собственным автомобилем, он был лишен водительских прав на один год за вождение в нетрезвом виде. Как сообщает 1927.kiev.ua, футболист был задержан полицией в Киеве в ночь на 4 ноября. Он находился за рулем своего Mercedes-Benz. После проведения замеров, алкотестер показал, что содержание алкоголя в его крови превышало допустимый порог в пять раз.

Стоит отметить, что помимо лишения водительских прав, Вида также вынужден будет выплатить штраф в размере 10,2 тысяч гривен.