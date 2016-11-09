Семшов: «Болельщики «Динамо» точно не заслуживают банкротства клуба»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов признался, что не следит за ситуацией в московском «Динамо», за которое выступал с 2006 по 2008 и с 2010 по 2013 год.

«Слежу ли за ситуацией в «Динамо»? Скажу честно, не очень. Когда играл – переживал за клуб душой и сердцем. Сейчас же там сменилось руководство, состав… У меня другая жизнь, которая с «Динамо» не связана.

Болельщики «Динамо» точно не заслуживают банкротства клуба. В клубе в последние годы неровная финансовая ситуация, и непонятно, откуда взялись долги. Мы уже потеряли «Торпедо» в Премьер-лиге, и больно лишаться «Динамо». Если клуб исчезнет с футбольной карты России, удивятся, думаю, все. Для кого тогда строится стадион? Думаю, исчезновение «Динамо» невозможно», – признался Семшов.

В текущем розыгрыше ФНЛ «Динамо» после 20 матчей занимает первое место в турнирной таблице, имя на своем счету 44 очка.