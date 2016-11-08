Ирисметов: «Титов и Парфенов в «Спартаке» были элитой, остальные – чернорабочими»

Бывший нападающий «Спартака» Жафар Ирисметов поделился своими воспоминаниями о пребывании в стане красно-белых, атмосфере внутри команды.

«Меня на сборы в Израиль пригласил Грозный. Приехал, выдали форму. Первая тренировка. Я тихо размялся, провел комплекс упражнений вместе со всеми. А потом вышел на двусторонку и забил четыре мяча. После тренировки Романцев подзывает к себе: «Ты кто такой?» «Ирисметов, из Узбекистана», – говорю. «А ты хорош».

Что было потом? Забивал в каждой контрольной игре, показывал себя. Когда улетали в Москву, в аэропорту подошел Романцев. «Продолжай в том же духе, и все будет отлично», — обнадежил он.

В официальных матчах, увы, забить никак не получалось. Вроде пахал на тренировках, а в игре не шло. И меня задвинули в запас. Журналисты на пресс-конференциях спрашивали у тренеров, Романцева и Грозного, почему я не играю. В «Спартаке» ссылались именно на тот промах, говорили, что у меня психологические проблемы.

Чем за эти полгода запомнился коллектив «Спартака»? Титов и Парфенов были элитой, а остальные — этакими чернорабочими. Коллективность не ощущалась. Приехали, потренировались, разъехались. Хотя, может, просто меня никуда не приглашали», – заявил Ирисметов.