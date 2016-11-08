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  • Ирисметов: «Титов и Парфенов в «Спартаке» были элитой, остальные – чернорабочими»

Ирисметов: «Титов и Парфенов в «Спартаке» были элитой, остальные – чернорабочими»

8 ноября 2016, 11:28
6

Бывший нападающий «Спартака» Жафар Ирисметов поделился своими воспоминаниями о пребывании в стане красно-белых, атмосфере внутри команды.

«Меня на сборы в Израиль пригласил Грозный. Приехал, выдали форму. Первая тренировка. Я тихо размялся, провел комплекс упражнений вместе со всеми. А потом вышел на двусторонку и забил четыре мяча. После тренировки Романцев подзывает к себе: «Ты кто такой?» «Ирисметов, из Узбекистана», – говорю. «А ты хорош».

Что было потом? Забивал в каждой контрольной игре, показывал себя. Когда улетали в Москву, в аэропорту подошел Романцев. «Продолжай в том же духе, и все будет отлично», — обнадежил он.

В официальных матчах, увы, забить никак не получалось. Вроде пахал на тренировках, а в игре не шло. И меня задвинули в запас. Журналисты на пресс-конференциях спрашивали у тренеров, Романцева и Грозного, почему я не играю. В «Спартаке» ссылались именно на тот промах, говорили, что у меня психологические проблемы.

Чем за эти полгода запомнился коллектив «Спартака»? Титов и Парфенов были элитой, а остальные — этакими чернорабочими. Коллективность не ощущалась. Приехали, потренировались, разъехались. Хотя, может, просто меня никуда не приглашали», – заявил Ирисметов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Парфенов Дмитрий Ирисметов Жафар
Комментарии (6)
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Asbjorn
1478594424
Ничего не показал,вот и задвинули в запас, тренировки тренировками, а в матчах забивать надо
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алекс88
1478597421
Я вообще первый раз про такую "мировую звезду" футбола слышу...видать ни где ему не удалось по забивать...только на тренировках
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ttter
1478605520
По человечески жаль...но играют лучшие.
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Totti11
1478608411
Месси, говорят на тренировках, вообще дурака валяет, а в игре вон что получается!
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Фан666
1478613723
Раз не забиваешь значит и не играешь, а шансов ему давали предостаточно, ну и не звали никуда, так что откуда тебе знать что да как там в Спартаке было
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Каратель помойников
1478618416
надо было пловешник забацать,может на кухню на базе в основу взяли
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